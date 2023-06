Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden am Montagabend vier Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger in den Gegenverkehr geraten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jähriger am Montagabend gegen 19.15 Uhr mit seinem Audi die K1211 von der Otto-Konz-Brücke kommend in Richtung Kreisverkehr beim Bruckenwasen.

Audi kommt auf Gegenfahrbahn

Etwa hundert Meter vor dem Kreisverkehr kam der Audi-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 24-jährige Fahrer des Audis wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungstransporthubschrauber in ein Klinikum eingeliefert. Der 25-jährige Beifahrer des Audis sowie die 34-jährige VW-Fahrerin wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert.

Ein 20-Jähriger, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen, 29 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich war noch ein Rettungstransporthubschrauber im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Audi sowie der VW mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Zur Fahrbahnreinigung war ein Nassreinigungsgerät sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Verkehrsunfallaufnahme und zur Reinigung musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Es kam laut Polizei jedoch zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Der Verkehrsdienst Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.