Verletzt worden ist ein Fußgänger bei Wäschenbeuren, der an einer unübersichtlichen Stelle eine Straße überquert hat. Der Unfall ereignete sich am Ostermontag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Maitis, wo der 67-Jährige in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Straße trat.

Fußgänger zu spät gesehen

Ein 30-jähriger Mann mit seinem Motorrad fuhr in Richtung Maitis, sah den Fußgänger zu spät und erfasste diesen. Dabei stürzte der Zweiradfahrer, er und der 67-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus.