Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der B10 bei Reichenbach/Fils, etwa 200 Meter hinter der Grenze zum Landkreis Göppingen, ereignet. In Fahrtrichtung Göppingen streifte ein 33-Jähriger mit seinem Sprinter einen stehenden 40-Tonner, der als Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen parkte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Sprinter kippte auf die Fahrerseite und wurde nach dem Aufprall etwa 100 Meter weit geschleudert. Laut Aussage eines Sprechers des Reutlinger Polizeipräsidiums, das für den Bereich zuständig ist, wurde der Mann leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber konnte wieder abrücken. Der 33-Jährige kam per Krankenwagen in die Klinik. Ob im 40-Tonner jemand saß, konnte der Sprecher nicht sagen.

Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro an den beiden Fahrzeugen, berichtete der Polizeisprecher. Die B10 in Fahrtrichtung Göppingen war bis kurz vor 15 Uhr gesperrt.