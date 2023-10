Auf der B10 Richtung Stuttgart ging es am Mittwochabend (4. Oktober) im Kreis Göppingen nur langsam voran. Grund war ein Unfall bei Reichenbach/Fils. Nach Polizeiangaben war um 17.40 Uhr kurz nach dem Baustellenbereich ein Unfall passiert. Ein 70-Jähriger war aus noch ungeklärter Ursache beim Beschleunigen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der VW des Mannes krachte in die Leitplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke. Dort blieb er schwer beschädigt stehen.

Der Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die B10 nur einspurig befahrbar, gegen 18.50 Uhr konnte sie dann wieder voll genutzt werden.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.