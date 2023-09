Zu einem schweren Motorradunfall kam es am am Montagabend auf der L1160 zwischen Weißenstein und Degenfeld.

Unfall auf L1160: Hubschrauber im Einsatz

Nach Informationen der Polizei war ein 28-jähriger Motorradfahrer in Richtung Degenfeld unterwegs. Vermutlich kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, rutschte in den Grünstreifen, stürzte und wurde dann etwa hundert Meter weiter geschleudert, wo er schwer verletzt zum Liegen kam. Der Motorrafahrer musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Es waren Einsatzkräfte der Polizei, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber des ADAC im Einsatz.

Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr.