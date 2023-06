Ein Lasterfahrer hat am Dienstag auf der A8 bei Gruibingen unerwartet den Fahrstreifen gewechselt und damit einen Unfall ausgelöst. Gegen 8.15 Uhr war der 51-Jährige mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs.

Beide Fahrzeuge stoßen zusammen

Kurz nach der Anschlussstelle Mühlhausen wechselte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dort war eine Frau mit einem Audi unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die 27-jährige Audifahrerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Sattelzug auf 4000 Euro. Am Audi entstand Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Abschleppwagen barg das Auto.

Zwei Fahrspuren gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 9.30 Uhr war die Autobahn wieder frei.