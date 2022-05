Der Autofahrer, der am Mittwoch auf der A8 an der Rastanlage bei Gruibingen einen Unfall verursacht hat, ist offenbar nicht schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber sei zwar angefordert, aber letztlich gar nicht gebraucht worden. Der Mann sei mit einem Krankenwagen in die Klinik gefahren worden, sa...