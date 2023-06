Anastasiia Boichuk sitzt im Garten hinter einem Mehrfamilienhaus in der Göppinger Innenstadt in der Sonne und kneten nervös ihre Hände, als sie von der Lage in ihrer Heimatstadt Cherson spricht.

Unpassierbare Straßen, Schlamm und Landminen

Am 6. Juni wurde der Staudamm gesprengt, der das Wasser de...