In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden ein Göppinger Gastwirt von zwei unbekannten Tätern überfallen und mit einer Pistole verletzt. Gegen 3.15 Uhr war der 62-jährige Wirt gemeinsam mit einem 45-jährigen Bekannten in sein Gasthaus in der Kirchstraße. Die Gaststätte hatte bereits gesch...