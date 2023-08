Der Verein Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte ist in Jebenhausen seit 19 Jahren aktiv. Er organisiert die Nachmittagsbetreuung für Grundschüler, Veranstaltungen von Lesenacht bis Repaircafé und soziale Projekte mit Titeln wie „Feds“ (Füreinander da sein) oder „WOG“ (Willkommen in der of...