Ein 55-jähriger Mann hat am Montagmorgen bei einem Unfall auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sein Leben verloren.

Wie die Polizei mitteilt, hatte auf dem Übungsgelände am Montagvormittag unter der Leitung des 55-Jährigen ein Seminar für Fahrsicherheitsinstruktoren mit insgesamt 19 Teilnehmern stattgefunden. Gegen zehn Uhr sollte ein 53-jähriger Kursteilnehmer mit seiner Honda absprachegemäß nach entsprechender Beschleunigung ein Bremsmanöver durchführen und kontrolliert zum Stillstand kommen.

Fahrfehler führte wohl zum Unglück

Dabei blockierten nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers beide Räder des Motorrads, das in der Folge ins Schlingern geriet und unkontrolliert auf den Kursleiter und mehrere, das Manöver vom Fahrbahnrand aus beobachtende Kursteilnehmer zusteuerte. Der 55-jährige wurde von dem Motorrad frontal erfasst und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Hondafahrer wurde nach derzeitigem Stand bei der Kollision nicht verletzt, musste aber mutmaßlich mit einem Schock vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine 35-jährige Kursteilnehmerin, die von dem Motorrad seitlich touchiert und leicht verletzt worden war, kam ebenfalls ins Krankenhaus. Neben Notarzt und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Motorradfahrer unter Schock: Notfallseelsorger vor Ort

Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung waren zur Betreuung der Beteiligten vor Ort. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und zur Dienststelle abgeschleppt.