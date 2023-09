Am Wochenende soll ein junger Mann eine 57-Jährige in Göppingen mit einem Messer getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm erst am Dienstag (5.09.2023) gemeinsam mitteilen. Die Tat ereignete sich wohl von Freitag auf Samstag in einer Wohnunterkunft in der Metzgerstraße.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stach ein zunächst Unbekannter mit einem Messer mehrfach auf eine 57-jährige Frau ein. Diese erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Zeugen informierten die Polizei, woraufhin die leblose Frau am Samstag in ihrem Zimmer aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei richtete zur Aufklärung der Tat eine Sonderkommission ein.

Tödliche Messer-Attacke in Göppingen: Festnahme in Donzdorf

Umfassende Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen aus Donzdorf. Der Polizei gelang es, den 24-Jährigen am Sonntag in seiner Wohnung in Donzdorf vorläufig festzunehmen.

Unter Mordverdacht: 24-Jähriger in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige, ein Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe und auch das Motiv der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.