Gut Ding braucht Weile und auch in diesem Fall war es keine schnell erledigte Aufgabe, den neuen Edeka zu konzipieren“, eröffnet Frank Meng seinen Vortrag. In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte der Regionalleiter Süd die Pläne für den Ersatzneubau des Staufers- Edeka in Wäschenbeuren ...