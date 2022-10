Am Donnerstagabend mussten viele Haushalte in Göppingen für eine Weile ohne Strom auskommen. Betroffene meldeten den Stromausfall gegen 22 Uhr bei der Polizei. Diese verwies an den zuständigen Stromanbieter; Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Stromausfall gab es nicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt.

Anders sah das bei der Feuerwehr aus: Diese wurde in den Abendstunden zum Edeka am Apostelhof gerufen. Ein Zusammenhang mit dem Stromausfall, dessen Ursache noch unklar ist, ist wahrscheinlich: Dadurch soll sich ein Überdruckventil der Kühlanlage geöffnet haben.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und übergab diese einem Verantwortlichen.

Stromausfall in Göppingen Ende September