In den Göppinger Stadtteilen Jebenhausen, Bezgenriet und Schopflenberg sowie im Göppinger Bergfeld gab es am Mittwochmorgen einen Stromausfall. Laut Energieversorgung Filstal (EVF) saßen viele Haushalte ab etwa 8.25 Uhr ohne Strom da. Menschen, die im Home-Office arbeiten, saßen vor schwarzen Bildschirmen oder mussten Hals über Kopf zu wichtigen Terminen in die Firma fahren. Da war die Kaffeemaschine, die keinen Mucks mehr von sich gab, noch das geringste Problem.

Der Bereitschaftsdienst der EVF arbeitete mit Hochdruck daran, dass alle Betroffenen schnellstmöglich wieder versorgt wurden, gab die EVF die Störung auf der Homepage bekannt. Die Ursache für den Blackout ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, sagte Pressesprecherin Soja Paunowa auf Anfrage. Um 8.40 Uhr sei die Stromversorgung für alle betroffenen Haushalte in Göppingen wieder hergestellt worden.