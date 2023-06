Nach mehreren Anrufen in der Zentrale rückten starke Polizeikräfte am Samstag gegen 20.50 Uhr in die Schlossstraße aus. Offenbar hatten Zeugen ein sich anbahnendes Drama gemeldet.

Gefahr im Verzug

Es war durchaus Gefahr im Verzug: Laut Polizeimeldung versuchte dort ein 56-jähriger, offenbar geisti...