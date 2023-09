Gewalttat in Göppingen: Am Sonntag gegen 16.15 Uhr soll es in einer häuslichen Gemeinschaft zum Streit zwischen einem 42-Jährigen und dem 67-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin gekommen sein. Dabei versuchte wohl der Beschuldigte, sein Opfer zu erwürgen, teilen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Ehefrau des Opfers ging dazwischen – Verdächtiger festgenommen

Nachdem die Ehefrau des Opfers mehrfach versuchte, dazwischenzugehen, ließ der Angreifer offenbar von dem 67-Jährigen ab. Dann soll er seine Lebensgefährtin geweckt und mit ihr zusammen geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen in eine Klinik. Dieser erlitt durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Kriminalpolizei gelang es noch am Sonntagabend, den mutmaßlichen Täter im Kreis Böblingen vorläufig festzunehmen. Da der Verdächtige bislang keine Angaben machte, sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

42-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Montag die zuständige Richterin beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Göppingen dauern an.