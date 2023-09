Am Montag wird es ernst in Ottenbach, zumindest was den Verkehr anbelangt. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnt. In diesem und im nächsten Jahr ist der nördliche Bauabschnitt der Kreisstraße dran. Dies bedeutet, dass der Verkehr in Richtung Hohenstaufen und Reichenbach umgeleitet wird. Autofahrer, die auf der Kreisstraße zwischen Rems- und Filstal unterwegs sind, müssen das „Tal der Liebe“ umfahren.

Während der Sanierung wird die Durchfahrt für den überörtlichen Verkehr vollständig gesperrt sein, teilt die Gemeinde mit. Für Verkehrsteilnehmer, die nicht in Ottenbach ansässig sind, wurde eine überörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Umleitungen sind an den Knotenpunkten Göppingen, Eislingen, Salach, Krummwälden und Hohenstaufen ausgeschildert.

Für das Ziel Rechberg gilt eine Ausnahme

Es gebe aber eine Ausnahme: Fahrzeuge, die von Rechberg kommend Richtung Salach fahren und zurück, werden gebeten, der Umleitung über die Adlerstraße zu folgen. Die Gemeinde bittet ausdrücklich darum, nicht über die Straße „Im Wiedenberg“ zu fahren. Die Umleitungsstrecken seien gut markiert.

Der erste Abschnitt geht von der Kirchbühlstraße nach Norden bis zur Einmündung ins Gewerbegebiet Brühl. Vor dem Beginn des zweiten Abschnitts plant die Gemeinde ein Jahr Pause. Die Arbeiten in Richtung Salach sollen erst ab 2026 beginnen.

Die Baustelle umfasst die Sanierung der Fahrbahn durch den Landkreis sowie Wasserleitungen und Abwasserkanäle durch die Gemeinde Ottenbach. Ebenfalls saniert und neu gestaltet werden die Gehwege und Randbereiche entlang der Hauptstraße.

Die Arbeiten werden abschnittsweise vorangehen. Zunächst werden Kanalarbeiten bis zur Einmündung Schulstraße durchgeführt. Anschließend folgen die Belagsarbeiten und Randeinfassungen in Straße und Gehwegen. Über die Winterzeit soll der Straßenbereich provisorisch so gestaltet sein, dass ein Befahren möglich ist. Im nächsten Jahr folgt die Sanierung der Rechbergstraße bis zum Gewerbegebiet im Brühl. Das soll vor dem Wintereinbruch 2024 beendet sein.

Eine Anfahrt des Lieferverkehrs der Firmen ist über Hohenstaufen oder Salach möglich. Eine Durchfahrt der Lastwagen sei aber wegen der Verkehrssicherheit auf den Nebenstraßen nicht erwünscht. Die Tonnagenbeschränkung Richtung Hohenstaufen wurde für den Zeitraum der Sanierung aufgehoben.

Anlieger werden während der Arbeiten weitgehend Zufahrt zum Grundstück haben, versichert die Gemeinde. Falls dies temporär nicht möglich ist, werde die Baufirma Betroffene informieren. Zeitweise werden auch Läden und Firmen nicht anfahrbar sein. Es gebe aber stets Parkflächen in der Nähe. In der Ortsmitte gibt es auch für Fußgänger Beeinträchtigungen. Sie sollten den Baustellenbereich möglichst meiden, rät die Gemeindeverwaltung.

Gemeinde verweist auf sichere Wege für Kinder

Durch die Sperrung der Hauptstraße werde sich der Verkehr andere Wege suchen. Deshalb sei mehr Verkehr auf Nebenstraßen zu erwarten. Vor allem Kindern werde empfohlen, andere sichere Fußwegeverbindungen zu nutzen. Beispielsweise bietet sich von der östlichen Seite Ottenbachs der Fußweg über das Käswegle, die Ampelanlage am Rathaus und auf dem Gehweg entlang der Schulstraße an. Ein größerer Teil des Verkehrs wird sicherlich über die Kirchbühlstraße fließen. Dort sind in Abschnitten keine Gehwege vorhanden, weshalb die Gemeinde Fußgänger bittet, diese Passagen zu meiden. Im Kreuzungsbereich Kirchbühlstraße/Schulstraße wird eine Halteverbotszone festgelegt. Auf der Wiese an der Kirchbühlstraße gegenüber dem Kirchplatz werden für die Zeit der Baumaßnahme etwa zehn provisorische Stellplätze anlegt.

Gemeinde und Baufirmen strebten an, die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren. „Die Gemeinde Ottenbach ist zuversichtlich, dass die resultierenden Straßenverbesserungen langfristige Vorteile für alle Bewohner und Verkehrsteilnehmer mit sich bringen werden.“