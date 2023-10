Ein kleiner Vogel singt fröhlich im Baum. Seine Unbeschwertheit will nicht zum Empfinden der Menschen passen, die sich am Samstagmorgen in der Geislinger Straße in Göppingen zu einer kleinen Zeremonie getroffen haben. Die Molltöne der Musik des „Duo barrique“ mit Thomas Reil (Klarinette) und...