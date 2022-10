Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bei Stahlbau Wendeler ist gescheitert. „Der Betrieb wird jetzt einfach abgewickelt“, teilt Konrad Menz mit. Der Rechtsanwalt vom Ulmer Büro DMP Solutions ist jetzt Insolvenzverwalter. Am Freitagvormittag hat Menz die Belegschaft in einer Betriebsversam...