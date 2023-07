Am Wochenende wird das Donzdorfer Stadtfest gefeiert. Vereine, Gruppen und Stammtische werden ein breites Programm bieten, kündigt die Stadt an. Das Fest lockt mit Musik und Unterhaltung, Sport und jeder Menge Gaumenfreuden. Auf den Schlosshöfen, der Fohlenwiese und im Park wird wieder Party- und Feierlaune herrschen.

400-Meter-Strecke durch den Schlosspark

Offiziell beginnt das Fest am Samstag um 17 Uhr mit Böllerschüssen und Fassanstich im östlichen Schlosshof. Bereits um 15 Uhr startet der Schlossgartenlauf unter der Regie der TG Donzdorf. Vereine, Gruppen und Stammtische, treten in verschiedenen Altersklassen an, um das schnellste Team auf der rund 400 Meter langen Rundstrecke durch den Schlossgarten zu ermitteln. Am Freitagabend, 21. Juli, stimmt die Städtische Musikschule mit einem Percussion-Konzert in das Stadtfestwochenende ein.

Das ganze Wochenende bietet viel Live-Musik auf drei Bühnen. Von Rock und Pop über Jazz und Blues bis hin zu Volksmusik wird für viele Musikliebhaber etwas dabei sein. Eine pulsierende Atmosphäre und mitreißende Rhythmen sollen für Partystimmung auf dem Festgelände rund ums Schloss sorgen. So heizen am Samstag die Bands „Velvet“ und „Sun ’n Fun“ den Stadtfestbesuchern ein. Am Sonntag spielen nach dem ökumenischen Gottesdienst zum Frühschoppen die Zick-Zack-Remplers. Es folgen am Nachmittag auf den Bühnen im östlichen Schlosshof und im Fohlenhof Kinderdarbietungen von Schulen und Vereinen, bevor dann „Acoustic Power“ und „Take Five“ mit viel Groove das Stadtfest am Abend ausklingen lassen.

Den Kindern wird reichlich Abwechslung angeboten, wie die Spielstraße im Pausenhof der Steingarten-Grundschule und der Spielepark auf der Schlossgartenwiesen. Auch einzelne Vereine bieten an ihren Ständen ein Kinderprogramm. Bürgermeister Martin Stölzle betont die Bedeutung des Stadtfestes für Donzdorf: „Das Stadtfest ist eine wunderbare Gelegenheit für die Menschen unserer Stadt, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern.“

Um dem Parkplatzproblem aus dem Weg zu gehen, ist es sinnvoll, zum Stadtfest mit dem Fahrrad zu kommen. Bei der Kastanienallee im Schlosspark wird ein Rad-Parkplatz vorbereitet sein. Hier können die Fahrräder kostenlos abgestellt werden und der ADFC bewacht die Drahtesel.

Tauschmarkt soll für bewussteren Umgang mit Kleidung sensibilisieren

Der Jugendring veranstaltet Samstag im Rahmen des Stadtfestes einen Kleidertauschmarkt in den Räumen des früheren Jugendtreffs Caracho. Um 12 Uhr wird gut erhaltene Kleidung entgegengenommen. Bis zu sieben Kleidungsstücke dürfen gebracht werden. Im Gegenzug können neue Stücke ausgesucht werden. Der Tauschmarkt geht von 15 bis 19 Uhr. Der Markt soll für bewussten Umgang mit Kleidung sensibilisieren, sagt Aimee Reichert vom Donzdorfer Jugendring.