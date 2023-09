Im Rahmen des Stadtfestes in Göppingen ist es am Samstagabend (09.09.) in der Innenstadt zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, meldeten Zeugen gegen 20.40 Uhr, dass eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen, im Bereich des Apostelhofs, eskaliert. Ein 33 Jahre alter Mann habe dabei eine Schreckschusswaffe gezogen und geschossen.

Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung konnten die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizei, den Mann schnell ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen. Er führte die Waffe im Hosenbund mit. Eine 25-Jährige versuchte mit körperlicher Gewalt, den 33-Jährigen zu befreien, konnte von den Beamten aber überwältigt werden.

Aggressive Stimmung: Polizeibeamte rufen Verstärkung

Die Stimmung am Einsatzort beschreiben die Beamten als aggressiv und aufgeheizt. Etwa 150 junge Erwachsene waren vor Ort, filmten und kommentierten die polizeilichen Maßnahmen. Daher mussten weitere Streifenwagenbesatzungen zur Verstärkung hinzugerufen werden.

Die Beamten führten mehrere Personenkontrollen durch und erteilten Platzverweise. Nach Beendigung der Kontrollen fanden die Einsatzkräfte auf dem Boden noch zwei verbotene Einhandmesser sowie einen Schlagring. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen zu den genauen Tathergängen aufgenommen.