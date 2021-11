Die Kernpunkte in der Entwicklung unserer Stadt in den nächsten zehn Jahren sind für uns vor allem attraktives Wohnen“, betonte Klaus Rollmann (FDP/FW) in der Debatte der Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022. Es gehe darum, „bewusst über das übliche Kleinklein der Haushaltberatungen“ ...