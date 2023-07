Autofahrer müssen entlang der B297 in den Ferien viel Geduld mitbringen: Weil die Stadt Göppingen dort im Auftrag des Regierungspräsidiums den Fahrbahnbelag erneuert, wird die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Rund 1,2 Million Euro kostet die Sanierung, die dem Erhalt der Infrastruktur dienen soll.

Sperrung der B297 beginnt am 27. Juli

Ab Donnerstag, 27. Juli, wird von Rechberghausen kommend, ab der Zeppelinstraße bis zur Sternkreuzung gesperrt. Die Fahrtrichtung nach Norden, Richtung Rechberghausen, wird in allen Bauphasen möglich sein, ebenso die beiden Fahrtrichtungen über die Nördliche Ringstraße. Für den überörtlichen Verkehr wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Für Anliegende wird ebenfalls eine, dem jeweiligen Bauablauf angepasste Beschilderung aufgebaut.

Für Fußgänger wird auf Höhe der Burgstraße eine Ampelanlage eingerichtet. Der Radverkehr in nördliche Richtung fließt mit dem Verkehr mit, nach Süden wird der Radverkehr über die Schillerstraße umgeleitet.

Während beider Bauabschnitte wird der Verkehr nach Norden – Fahrtrichtung Rechberghausen - auf die jeweils nicht im Bau befindliche Fahrbahn verlegt. Der Verkehr kann am Kreisverkehr ampelgesteuert in alle drei Richtungen abfahren. Der Verkehr von Norden wird in die Zeppelinstraße umgeleitet.

Sanierung in drei Bauabschnitten

Im ersten Bauabschnitt, beginnend am Mittwoch, 27. Juli, wird der östliche Fahrbahnbelag zwischen der Sternkreuzung und dem Kreisverkehr Lorcher-/ Nördliche Ringstraße erneuert. Das Einfahren auf die Lorcher Straße aus den östlichen Seitenstraßen, Pfarr-/ Burg-/ Christoph-/ Ziegel- und Ulrichstraße,ist nicht möglich.

Im dritten Bauabschnitt wird voraussichtlich ab Freitag, 8. September, der Belag nördlich des Kreisverkehrs Lorcher-/ Nördliche Ringstraße erneuert und der gesamte Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Nördliche Ringstraße und der Römerstraße gesperrt. Der Verkehr nach Norden kann am Kreisverkehr nur in östliche und westliche Richtung abfahren. Auf der Nördlichen Ringstraße ist der Kreisverkehr in beide Richtungen befahrbar.

Busverkehr während der ersten beiden Bauabschnitte

Die Buslinien in nördlicher Richtung verkehren planmäßig. In Fahrtrichtung Göppingen ZOB kommt es zu folgenden Einschränkungen:

Linie 905 fährt ab Haltestelle Stadionstraße direkt zur Haltestelle Sternkreuzung und zum ZOB.

Linien 931, 934, 935, X93 fahren aus Richtung Bartenbach, über die Mozartstraße, an der eine Ersatzhaltestelle für die EWS Arena eingerichtet wird, und die Reuschstraße direkt zur Haltestelle Sternkreuzung und zum ZOB.

Die Haltestelle Landratsamt kann vom 28. Juli bis 7. September nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Sternkreuzung auszuweichen.

Busverkehr während des dritten Bauabschnitts