Mit hoher Geschwindigkeit krachte der Wagen einer 40-jährigen Frau am Donnerstagvormittag gegen die Brücke an der Ulmer Straße in Uhingen am Ortsausgang Richtung Faurndau. Die Fahrerin des roten Seat war in Richtung Göppingen gefahren. Das berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Wege...