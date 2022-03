Daniel Pitterle und Frank Kälberer haben ihren Traum verwirklicht – in einem alten Schweinestall in Jebenhausen. Dort verkaufen und reparieren die beiden mit ihrem Team nun schon seit zwölf Jahren Roller der Marke Vespa. In der Liebhaber-Szene haben sie sich längst einen Namen gemacht, auch durch die jährliche Veranstaltung von Vespa-Treffen. „Vespa spricht durch das Design und den einzigartigen Sound die Menschen über alle Generationen hinweg einfach an“, weiß Daniel Pitterle. „Zu unseren Kunden zählen sowohl Oldtimer-Narren, die ihren Roller wie einen Schatz hegen und pflegen, als auch Jugendliche, die sich mit der ersten Vespa ein Stück Unabhängigkeit kaufen oder ganz einfach Menschen, denen das spezielle Vespa-Lebensgefühl gefällt und die sich die tägliche Parkplatzsuche in der Stadt erleichtern wollen.“

Einfach losfahren mit Führerschein-Erweiterung B196

Grund zur Freude gibt es seit 2020 für alle, die schon immer eine Vespa besitzen wollten, denen die kleine 45er-Variante aber einfach nicht schnell genug ist: Dann trat die Änderung in Kraft, dass Autofahrer keinen extra Motorradführerschein mehr benötigen, um 125er-Maschinen fahren zu dürfen. Es reicht die Erweiterung B196. Prüfungen müssen dafür nicht abgelegt werden, erklärt Frank Kälberer: „Es müssen jedoch mindestens vier theoretische Einheiten Fahrunterricht absolviert werden und fünf praktische. Das ist auch gut so, denn die Maschinen erreichen immerhin eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.“

„Die Vespa ist sehr sparsam. Es gibt aber auch eine Variante mit reinem Elektroantrieb.“ Frank Kälberer (Inhaber)

Dabei sind die Vespas aber sehr sparsam. Unter drei Litern bleibt der Verbrauch auf hundert Kilometern. „Das schont den Geldbeutel – ganz besonders bei den Benzinpreisen, die derzeit herrschen – und auch die Umwelt“, sagt Frank Kälberer. „Es gibt aber auch eine Vespa-Variante mit reinem Elektroantrieb.“

Aufgesattelt: Fahrräder und E-Bikes ergänzen das Angebot

Seit letztem Jahr stehen bei den Vespa-Vertragshändlern auch Fahrräder und E-Bikes im Verkaufsraum. Wie bei den Kultrollern habe sich dies aus einem Hobby heraus ergeben, erzählen die beiden. „Wir verkaufen und reparieren bei uns exklusiv Fahrräder beziehungsweise E-Bikes von Rocky Mountain. Wir sind gerne sportlich unterwegs und fahren die Räder selbst auch, so hat sich das ergeben. Die Marke gilt ja sozusagen als Erfinder des Mountainbikes“, sagt Frank Kälberer und Daniel Pitterle ergänzt: „Auch im Bereich der Kinderfahrräder legen wir Wert auf Hochwertigkeit. Hier haben wir neben Rädern von Rocky Mountain auch welche von Naloo. Die sind besonders leicht und haben eine kindgerechte Ergonomie.“

„Das Vespa-Design und der spezielle Sound sprechen die Menschen über alle Generationen hinweg an.“ Daniel Pitterle (Inhaber)