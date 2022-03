Fahrräder ansehen und kaufen kann man schon in der neuen Filiale von Möhrle- Bikes, die sich im Haus von Möbel Rieger in Göppingen befindet. Die große Feier zur Eröffnung folgt am Samstag, dem 26. März: Dann erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. „Auf der Freifläche an den überdachten Parkplätzen stellen Hersteller der bekanntesten Fahrradmarken ihr Angebot aus“, berichtet Inhaber Jürgen Möhrle voller Vorfreude. „Die Mountainbikeschule Besserbiken macht ein Fahrtechniktraining vor Ort und bietet außerdem geführte Radtouren an. Das ist die perfekte Möglichkeit, die Bikes auszuprobieren. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und es gibt verschiedene weitere Aktionen.“

Wer nicht bis zur großen Eröffnungsfeier warten möchte, kann schon während der Eröffnungswoche Testfahrräder ausleihen. „Ab Montag kann man gegen Vorlage des Ausweises eine kleine Tour unternehmen. Unter realen Bedingungen lässt sich ein Fahrrad schließlich am besten ausprobieren.“

Fahrräder so weit das Auge reicht

Mehr als 2400 Quadratmeter umfasst die Fläche der neuen Filiale von Möhrle-Bikes, gut eintausend verschiedene Fahrräder und E-Bikes warten darauf, entdeckt zu werden. Hier findet jeder das ideale Rad, ist Jürgen Möhrle überzeugt: „City-Bikes, Mountainbikes, E-Bikes und ‚normale‘ Fahrräder, Kinderfahrräder und Hightech-Wunder für sehr ambitionierte Radsportler, bei uns steht die gesamte Fahrrad-Bandbreite bereit. Weil wir wollen, dass unsere Kunden viele Jahre zufrieden sind mit ihrem Rad, führen wir ausschließlich hochwertige Top-Marken: darunter Cube, Riese & Müller, Trek, Kalkhoff und Victoria. Für Mondraker wurde sogar ein Shop-in-Shop-System eingerichtet, also eine besondere Präsentationsfläche. Das ist für die spanische High-Quality-Marke einzigartig in Deutschland.“

Neben den verschiedenen Rädern gibt es bei Möhrle-Bikes auch ein großes Sortiment an Radsport-Zubehör. „Dazu gehören Helme und Bekleidung, aber auch Luftpumpen und Schlösser“, zählt Jürgen Möhrle auf. „Eine große Auswahl bietet auch unser Ergonomiebereich mit verschiedenen Sätteln, Griffen und Pedalen für das bequeme und schonende Fahren.“

Erstklassige Beratung im Fachgeschäft

Hochwertige Fahrräder garantieren jahrelangen und ungetrübten Fahrspaß – sofern sie zu den Wünschen und Bedürfnissen der Fahrer passen. Eine umfassende Beratung ist unerlässlich, wie Jürgen Möhrle weiß. „Das Rad muss von der Größe und Ergonomie her passen, um ein komfortables Fahren zu ermöglichen und auch der Einsatzbereich ist wichtig: So muss ein Bike für den sportlichen Fahrer, der ausschließlich im Gelände unterwegs ist, natürlich andere Voraussetzungen erfüllen als eines, das überwiegend für den Stadtverkehr benötigt wird. Damit der Kunde am Ende auch wirklich das Fahrrad bekommt, das am besten für ihn geeignet ist, nehmen wir uns für die Beratung viel Zeit – und auch die Probefahrt gehört natürlich dazu.“

Service im Heininger Stammsitz

Spätestens nach den ersten 500 Kilometern sollte das neue Rad zur Inspektion gebracht werden, sodass Schrauben und Speichen nachgezogen werden können. „Das machen wir in unserem Stammsitz in Heiningen“, erklärt Jürgen Möhrle. „Indem wir das Servicegeschäft und die Montage auf die beiden Standorte aufteilen, können wir die Wartezeiten für den Kunden verkürzen – so kann er sich schnell wieder in den Sattel schwingen.“