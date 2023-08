„Eines der schönsten und mit Sicherheit romantischsten Feste in Kreis Göppingen ist das Sommernachtsfest in Rechberghausen“, so die Einschätzung der Veranstalter vor der 13. Auflage am Samstag, 5. August.

In der Pressemitteilung heißt es: „Leuchtende Sterne am Himmelszelt, viele Lichter im Landschaftspark – das ist Romantik pur.“ Beim großen Lichter- und Musikfest wird das Gelände mit unzähligen Lichtern in Szene gesetzt. Kultur und Musik zählen mit zum „Sommernachtsfest-Menü“.

Mit zwei Livebands

Musikalisch beginnt das Fest um 18 Uhr mit der Band Acoustic Power, die mühelos sämtliche Brücken zwischen altbekannten Songklassikern aus Rock, Blues und Pop überquere und bodenständig interpretiere. Die „coolen Jungs“ von Roaring Thunder klingen nicht nur wie die 80er, nein, sie sehen auch genauso aus und entern die Bühne um 20.30 Uhr. Sie lieben es, authentisch zu sein und feiern die 80er-Jahre. Vom Synthie-Pop über Stadionrock bis hin zu Hits, die seit Jahrzehnten vergessen schienen, ist alles dabei. Dabei wird die Musik mit großer Liebe zum Detail und einer ordentlichen Portion Rock ’n’ Roll wiedergegeben. In der Pause um 21.30 Uhr erwartet die Besucher eine Feuershow.

Krönender Abschluss ab 23 Uhr

Bereits um 20 Uhr gibt es eine Tanzvorstellung mit den Puzzles, den Gewinnern des Dance-Festivals 2023. Krönender Abschluss ist das Musikfeuerwerk ab 23 Uhr. Geboten sind zudem Kinderschminken, ein Kinderkarussell und von 18 bis 18.30 Uhr die Theatervorstellung „Rotkäppchen“ (ab vier Jahre) des Theaters „September“. Von 19.30 bis 20.30 Uhr führt das Ensemble „Circus-Huckepack“ auf (ebenfalls ab vier Jahre). Gastronomie mit Bewirtung übernehmen die Alte Station und der Landgasthof Zum Roten Ochsen.

Info: Weitere Informationen: www.rechberghausen.de