Zum Mekka der Skater wird am Samstag wieder Hohenstaufen – dann steigt dort mit der „German Vert Tour“ ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft in der Halfpipe des Trendsportclubs direkt hinter der Jugendherberge. Damit nicht genug: Am Abend werden vier Bands die Bühne entern, mit dabei ist auch eine Skateboard-Legende aus Kalifornien: Steve Caballero, der Gitarrist kommt mit seiner Band Urethane. Bekannt wurde Caballero durch seine Zusammenarbeit mit dem Kult-Skater Tony Hawk, er taucht auch als Figur in dessen ikonischem Videospiel „Tony Hawk’s Pro Skater“ auf.

Ab 14 Uhr messen sich die Besten in der Halfpipe

Die Zeiten, als der 58-jährige Caballero als einer der besten Skater der Welt galt, liegen schon ein paar Jahre zurück – doch der Nachwuchs braucht sich nicht zu verstecken und so werden sich am Samstagnachmittag ab 14 Uhr die Cracks der Szene – einige sind Mitglied im Trendsportclub Hohenstaufen – auf der großen Halfpipe des Clubs messen. Wie viele Starterinnen und Starter es genau sind, wird sich erst am Samstag zeigen – eine Meldung ist noch am Wettkampftag möglich.

www.staufenopenair.de

www.vertgermany.de