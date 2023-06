Besonders nachts fallen sie auf: Die Alarmsignale, die in der Nähe der Bahngleise ertönen. Auch bis in Nachbargemeinden wie Salach sind sie zu hören und viele Anwohner fragen sich: Was steckt dahinter?

Wie eine Bahnsprecherin mitteilt, haben die Signale mit Bauarbeiten im Gleisbereich zu tun. „Derzeit werden im Bereich des Süßener Bahnhofs die Gleise geschliffen. Dabei wird zur Sicherung der örtlichen Mitarbeiter im Gleis eine Warnanlage eingesetzt“, erklärt die Sprecherin.

ATWS-Anlage dient der Sicherheit

Dabei handelt es sich um eine Rottenwarnanlage, auch Automatisches Warnsystem, kurz ATWS, genannt. Diese technische Sicherungsnalage ist beim Gleisbau vorgeschrieben und warnt die Mitarbeiter vor herannahenden Zügen.

Die Arbeiten sollen noch bis zum 17. Juni andauern.