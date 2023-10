Das vierte von fünf Konzerten spielte das Schüler-Symphonieorchester (SSO) Baden-Württemberg in Eislingen – das Abschlusskonzert fand am Sonntag in der Stuttgarter Liederhalle statt. Unter der Leitung des Dirigenten Christoph Wagner spielten exzellente Schülerinnen und Schüler aus 52 Schulen ...