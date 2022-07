Ein Silberbecher aus dem Besitz der am 17. Juni 1870 in Göppingen geborenen Jüdin Hermine Bernheimer ist feierlich an das Jüdischen Museum in der Alten Kirche in Jebenhausen übergeben worden. Die Geschichte des nur sieben Zentimeter großen, in das Jahr 1706 datierten, teilvergoldeten Edelmetal...