Die evangelische Reusch-Gemeinde hat wieder eine Pfarrerin. Die in Göttingen geborene Carola Kittel wurde jetzt von Dekan Hartmut Zweigle als Nachfolgerin von Mechthild Friz ins Amt eingesetzt. Beim Gespräch in ihrem Pfarrbüro erzählt die 58-Jährige, wie sie nach Göppingen kam und was sie am P...