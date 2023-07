Seit Monaten sorgt die Frequenz-Umstellung von Vodafone immer wieder für Schlagzeilen. Kunden und Kundinnen beschweren sich über die damit einhergehende Umbelegung von TV-Kanälen. So war beispielsweise am 3. April in Gaildorf und in Nachbargemeinden im Zuge der Anpassung bei Hunderten von Nutze...