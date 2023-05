Eine Woche herrschte Hochstimmung in der Paul-Roth-Schule in Börtlingen: „Es wurde gesungen, gerappt, gebastelt, dekoriert, gelacht – und mit Feuereifer getanzt“, berichtet Rektorin Elke Neumaier. Mit viel Elan und tollen Ideen sei die Projektwoche vom Lehrerteam vorbereitet und durchgeführt worden. „Glückliche und begeisterte Schülerinnen und Schüler waren der Lohn der Mühe“, schreibt Neumaier. Das Highlight, das i-Tüpfelchen dieser Woche, sei Hip-Hopper Manuel Kailer gewesen, Gründer und Leiter der Tanzschule „Tanzkraftwerk“, mit mehreren Standorten in verschiedenen Städten. Er habe sich zum Tanzen für die Schule gewinnen lassen.

Begeisterte Schülerinnen und Schüler ließen sich vom Tanzfieber anstecken

„Auf faszinierende Art und Weise verstand er es, unsere Schulkinder zu motivieren, mit ‚Tanzfieber‘ anzustecken und über sich hinauswachsen zu lassen“, berichtet die Rektorin. Motiviert und unermüdlich übten und trainierten die Kinder mit viel Spaß, sodass sich die Ergebnisse am Schulfest durchaus sehen lassen konnten. Manuel Kailer habe es sich auf die Fahnen geschrieben, coronabedingte Defizite im sozialen und emotionalen Bereich durch das Tanzen zu beheben und die Schüler zu fördern und zu stärken. Dies sei ihm nachhaltig gelungen.

Tosender Applaus beim Fest zum Abschluss der Projektwoche

Die Projektwoche endete mit einem Fest bei strahlendem Wetter. Die Schüler eröffneten es mit dem Song „I like to move it“ aus dem Film „Madagaskar“. Es folgte lautstark der Schul-Rap mit Glitzer und Glitter, in Anlehnung an den Song „Scheinwerfer an“ von „Sophia“. Nun waren die Kids kaum noch zu halten: Der große Hiphop-Auftritt unter der Leitung von Manuel Kailer war der nächste Programmpunkt – tosender Applaus der Lohn. Nach einer kurzen Pause folgte der „Cupsong“, ein rhythmisch ­herausforderndes „Becherstückchen“ der Schulkinder und die offizielle Einweihung eines neuen Spielgeräts: ein Hochseilgarten, durch Börtlingens Bürgermeisterin Sabine Catenazzo.

Es wurde noch mehr getanzt

Nach einer weiteren Pause folgten weitere tänzerische Highlights: Die Tanzgruppen des Turnvereins unter der Leitung von Hanna Kirschner, Mia Fetzer und Dagmara Czysch zeigten ihr Können und begeisterten das Publikum mit ihren Choreografien. „Diese Darbietungen waren eine tolle Bereicherung für unser Fest, nicht alleine wegen des oben beschriebenen Unterhaltungswertes“, findet Neumaier. Hinzugekommen sei mit der Jazztanzgruppe durch unzählige mitwirkende Vorschüler der Brückenschlag zum Kindergarten und durch die Zumbagruppe zu ehemaligen Schülern. Eine fetzige Kinderdisco mit sorgfältig ausgewählter Musik von und mit DJ Andi Baldauf sowie ein Hock rundeten den Tag ab. Das Fest endete in den Abendstunden.