Der Uhlandhof in Hattenhofen: Nach den Schüssen auf Georg Gallus fehlt von dem Täter jede Spur. Die Kriminalpolizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoss ein Unbekannter mehrmals auf einen 65-Jaehrigen. Der Mann befand sich zu dieser Zeit in seiner Wohnung. Die Schuesse wurden wohl von aussen durch ein Fenster auf den Mann abgegeben. Bei dem Geschaedigten handelt es sich um einen Landwirt und Politiker des Kreistages des Landkreises Goeppingen. Rettungskraefte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Dort wurde er zwischenzeitlich operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei bildete eine Sonderkommission zur Klaerung des Falls und der bislang unbekannten Hintergruende der Tat. Dabei wird auch ueberprueft, ob ein Zusammenhang mit den Schussabgaben in den vergangenen Wochen in der Region besteht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Schuessen auf den Mann geben koennen © Foto: SDMG