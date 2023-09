Vor wenigen Tagen hatte Michael Bischofberger, Oberstaatsanwalt in Ulm, mitgeteilt, dass nach dem Attentat auf Georg Gallus die Ermittlungen in den Endzügen liegen und das Verfahren vor der Einstellung steht. Ein Täter wurde nicht gefunden. Darauf reagiert das Opfer nun mit einem Offenen Brief, de...