Die Vorbereitungen für den ersten Schlagerkuchen in Donzdorf laufen auf Hochtouren und die Vorfreude auf die Mallorca-Party im Lautertalstadion wächst. Wie in den vergangenen Jahren in Kuchen wird auch in Donzdorf der Teufel los sein, daran hegt Tobias Riether alias Tobee nicht den geringsten Zwei...