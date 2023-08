Ein Streit ist am Mittwoch in Göppingen eskaliert. Gegen 13 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger an der Kellereistraße aneinander. Vier weitere Männer kamen hinzu und attackierten den Jüngeren mit Schlägen und Tritten. Einer der Angreifer zog wohl ein Messer und verletzte den Mann damit leicht. Ein weiterer Mann bedrohte ihn mit einer Pistole.

Angreifer flüchten

Anschließend flüchteten die Angreifer. Da der 28-Jährige nur wenige Angaben machte, sind die Hintergründe der Tat bislang unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich alle Beteiligten kennen. Nach einer Behandlung in einer Klinik wurde der 28-Jährige noch am selben Tag wieder entlassen.