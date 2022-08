Die JW Investment Holding hat das Grundstück mit dem Gebäude der Deutschen Bank in der Mörikestraße 9 in Göppingen erworben. Für das Bestandsgebäude sei eine umfassende Sanierung geplant, teilt der Investor, ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen aus Pöcking am Starnberger See, mit. Ein...