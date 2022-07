Was war das denn? Wo sich sonst arrivierte, auf großen Bühnen gefeierte Musiker die Klinke in die Hand geben, stand am Donnerstag ein unbeschriebenes Blatt auf der Bühne des Sommerfestivals Schloss Filseck: Uni (gesprochen Juni). Man hätte sich vorab die Finger wund googeln können: Mehr als dr...