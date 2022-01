Das Gesundheitsamt im Kreis Göppingen hat am Mittwoch 826 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist ein neuer Rekordwert. Die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen hatte es am 20. Januar gegeben – da waren es 536 neue Fälle. Am 3. Dezember vergangenen Jahres waren 452 neue Infektionen registriert wo...