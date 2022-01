Als am Montagabend mehrere Streifenwagen zu einem Einsatz an der Hornbergstraße in Heubach ausrückten, war den Beamten nicht ganz klar, was sie erwartet. Dort war laut ersten Meldungen gegen 20.30 Uhr ein Streit mit mehreren Personen dermaßen eskaliert, dass Polizei und Rettungskräfte alarmier...