Am Mittwoch gegen 23 Uhr meldeten Zeugen einen betrunkenen Fahrer in der Schlater Straße in Göppingen der Polizei. Die Polizei kontrollierte den Fahrer des Peugeot kurze Zeit später auf einem Parkplatz. Der 24-Jährige war deutlich alkoholisiert und räumte gegenüber den Beamten wohl auch ein, gefahren zu sein. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Ärztin nahm ihm deshalb Blut ab.

Führerschein muss der Mann angeben

Das wird nun ausgewertet. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei Göppingen ermittelt zudem auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten fanden bei dem Mann Reste von Marihuana in einem Rucksack. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.