In den vergangenen Tagen besprühte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Göppingen. Ein Mazda parkte von Mittwoch 19.30 Uhr bis Sonntag 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Sausteige nahe der Jebenhäuser Straße, wie die Polizei mitteilt. Ein Unbekannter besprühte mit roter Farbe die rechte Seite sowie die Windschutzscheibe und die Motorhaube des weißen Autos. Des Weiteren drehte der Unbekannte eine Schraube in den rechten Vorderreifen, so dass die Luft entwich. Ein Schaden von etwa 3.000 Euro blieb dadurch zurück. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Sprüher geben können.