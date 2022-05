Etwa 270 Mitgliedsfamilien hat die syrisch-orthodoxe Gemeinde Mor Afrem (St. Afrem) in Göppingen und Umgebung – Tendenz steigend. Die Christen feiern ihre Gottesdienste und Veranstaltungen meist in der Stiftskirche in Faurndau. Doch seit längerem wünschen sich die orthodoxen Christen für ihr G...