Der Pfingstmarkt in Wäschenbeuren hat eine lange Tradition: Der Markt geht zurück auf das Jahr 1491. Kaiser Maximilian hat damals der Gemeinde das Marktrecht verliehen. „In der Langzeiterinnerung hat lediglich die Pandemie die Ausrichtung des jährlich stattfindenden Marktes verhindert“, sagt der Wäschenbeurer Bürgermeister Karl Vesenmaier. Die Besucher, die regelmäßig kamen, hätten dies sehr bedauert.

Pfingstmarkt in der Ortsmitte

Am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 7 Uhr findet der Pfingstmarkt, der Gäste weit über die Ortsgrenzen hinaus anzieht, wieder in der Ortsmitte statt. Wegen des dreimaligen, coronabedingten Ausfalls sei es nicht ganz einfach gewesen, das Ereignis wieder auf die Beine zu stellen, räumt der Rathauschef ein. Gleichwohl ist er überzeugt, dass die traditionellen Marktbesucher dankbar für den Neustart sein werden. Das Bedürfnis nach solchen Veranstaltungen sei groß, wie die Resonanz auf den Maihock und den Vatertagshock im Ort zeige.

Der Pfingstmarkt wird wie gewohnt mit vielen Attraktionen aufwarten. Es wird einen Krämermarkt sowie einen großen Antik- und Trödelmarkt mit rund 160 Ständen geben – mit einem bunten Angebot an Schmuck und Spielwaren, Bekleidung, Haushaltsartikeln, Gewürzen sowie Deko- und Geschenkartikeln.

Bei der Hocketse der örtlichen Vereine mit musikalischer Unterhaltung können sich die Besucher stärken. Außerdem stellen die Veranstalter einen großen Bücherflohmarkt in der Bücherei – von Antik bis ganz neu – für Jung und Alt auf die Beine. Am Schulparkplatz stehen ein Karussell und eine Schießbude für die Kinder bereit. Das Karussell ist neben dem Pfingstmontag auch am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in Betrieb. In der Oberdorfstraße gibt es zudem kostenlose Oldtimer-Traktorfahrten. In der katholischen Kirche kommen Freunde der Orgelmusik auf ihre Kosten. Die Konzerte finden von 13 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde für etwa 15 bis 20 Minuten statt und bieten die Möglichkeit, sich aus dem trubeligen Marktgeschehen zurückzuziehen.

Einschränkungen für Anwohner

Der Markt bringt Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit sich. Für das Aufstellen der Marktstände werden die Gehwege beziehungsweise die Parkplätze im Bereich der Pfarrer-Fiderer-Straße, des Manfred-Wörner-Platzes, der Maiergasse, der Friedrich-von-Bürenstraße bis Hausnummer 6, der Schulstraße bis zum Kreuzgang, des Schulparkplatzes, der Heubeundstraße bis Hausnummer 8, Im Beergarten, Teilbereiche der Seestraße zwischen der Einmündung Oberdorfstraße und der Einmündung Urweg/ Wettegasse/ Seestraße und Professor-Kuhn-Straße gesperrt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Im Bereich der Oberdorfstraße ist zusätzlich der Abschnitt zwischen Marktplatz und Einmündung Bahnhofstraße sowie bis zur Kreuzung Silcherstraße für den Verkehr gesperrt.

Das Bürgerauto Wäschi wird von Donnerstag, 25. Mai, bis Dienstag, 30. Mai, auf einem Parkplatz gegenüber der Kreissparkasse geparkt. Toiletten sind am Pfingstmarkt ausreichend vorhanden: Es gibt einen WC-Wagen in der Hockengasse und in der Oberdorfstraße. Zudem können Besucher die Toiletten in der Bürenhalle und im Erdgeschoss des Rathauses sowie die mobilen WCs in der Wettegasse nutzen. Im Pavillon am Marktplatz wird ab 9 Uhr eine Sanitätsstation des DRK eingerichtet.