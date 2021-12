Mit einer stattlichen Spende beteiligt sich die Konsumgenossenschaft Göppingen an der NWZ-Aktion. Die beiden Vorstände Matthias Füchtner und Dieter Buhle überreichten bei der Staufers Markthalle nun einen Scheck über 2000 Euro für die „Guten Taten“. „Wir sind als Unternehmen gut durch die Krise gekommen und wollen etwas an die weitergeben, denen es nicht so gut geht“, erklärt Füchtner. Die Konsumgenossenschaft Göppingen betreibt im Landkreis Göppingen zehn Edeka Staufers-Märkte mit insgesamt 475 Mitarbeitenden. Dem regional engagierten Unternehmen, das auch verschiedene sozial tätige Organisationen unterstütze, sei es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt, betont Füchtner.



