Kalender

„Fotografieren heißt mit Licht malen“, so versteht Berthold Hänssler sein Hobby. Wer den Kalender mit Fotos des Manzeners durchblättert, versteht, was gemeint ist. Es sind professionelle Aufnahmen von Natur und Landschaft im Kreis Göppingen: Die aufgehende Sonne, die die frühen Nebelschwaden in rosa Licht taucht, oder Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch Gewitterwolken bahnen – jedes Bild vermittelt eine besondere Stimmung. Berthold Hänssler, der seit seinem 20. Lebensjahr fotografiert, ist Frühaufsteher. Um fünf Uhr morgens zieht er los, „um zum Frühstück mit meiner Frau wieder zurück zu sein“, erzählt der 66-jährige Ruheständler. Vorzugsweise zieht es ihn in die nähere Umgebung – „weil es hier so schön ist und ich muss nicht so weit fahren“. Der Orchideen­pfad und die Gegend am Haarberg haben es ihm besonders angetan. Früher hat er für die Kreissparkasse Kalender gestaltet, aber seit das Geldinstitut keine mehr produziert, habe er immer wieder Anfragen bekommen. Deshalb hat sich Hänssler entschlossen, auf eigene Faust einen Kalender zugunsten der „Guten Taten“ zu gestalten. Er kann im NWZ-Verlagshaus in der Rosenstraße, im i-Punkt in Göppingen sowie bei Friseur Martin Wagner in Bad Ditzenbach zum Preis von 10 Euro gekauft werden. Der Erlös aus dem Verkauf, abzüglich der Herstellungskosten, geht an die NWZ-Aktion. Außerdem kann der Kalender bei der Kreissparkasse ( www.ksk-gp.de/Veranstaltungen ) bestellt werden, die die Versandkosten übernimmt und vier Euro an die NWZ-Aktion spendet.