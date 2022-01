Mit 1000 Euro unterstützt auch die Firma Buchele Türen + Tore in Ebersbach wieder die „Guten Taten“. Die Firma hatte für ihre Mitarbeiter eine Weihnachtsfeier ausgerichtet – entsprechend der 2Gplus-Regel, betont Geschäftsführer Ralf Buchele. Wie schon in früheren Jahren haben dann die Mitarbeiter Konstantin Malathouniadis und Stefan Blön eine Tombola für ihre Kollegen organisiert, das Unternehmen stellte dafür ein Budget zur Verfügung und stockte dann den Erlös aus dem Losverkauf noch großzügig auf. Nieten gab es übrigens keine, so dass es nur Gewinner gibt – auch die sozialen Projekte im Landkreis, „die wir gerne unterstützen“, betont Firmenchef Buchele.